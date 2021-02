Kostenpflichtiger Inhalt: Volleyball : Zwischen Doppelspieltag und Abschlussarbeit

Markus Espen nimmt vor einer Angabe Maß. Bis 2019 ging der 28-Jährige in der sechstklassigen Landesliga ans Netz. Der Wechsel nach Bliesen sei ein „Quantensprung“ gewesen, sagt er. Doch er findet sich immer besser zurecht. Foto: B&K Foto: B&K/Bonenberger / B&K

Bliesen Für die Zweitliga-Volleyballer des TV Bliesen steht am Wochenende der zweite Doppelspieltag in Folge an. Für Markus Espen bedeutet dies aktuell eine Menge Stress: Der 28-Jährige muss zusätzlich noch seine Bachelor-Arbeit fertigstellen.