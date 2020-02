Weitere Termine

Auch abseits des Schaumbergplateaus sind einige größere Veranstaltungen geplant. So beispielsweise die „Schaumberg-Meisterfeier – Menschen 2019“ am 20. März in der Mehrzweckhalle in Scheuern, das Mühlenfest mit historischem Handwerkermarkt an Pfingstmontag, 1. Juni, an der Johann-Adams-Mühle in Theley, der Kräutermarkt samt Klosterfest am 12. Juli auf dem Rathausplatz in Tholey, das Grabungsfest am 4. und 5. Juli auf dem Gelände im Wareswald und das Herbstfest im Oktober an der Johann-Adams-Mühle.

www.tholey.de