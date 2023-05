Mühlenfest in Theley Beim Sensen ist der Schwung wichtig

Wer am Pfingstmontag über den richtigen Schliff von Sensen fachsimpeln wollte, der war beim Mühlenfest an der Johann-Adams-Mühle in Theley genau richtig. So wie Paul Fleck aus Tholey: „Ich habezu Hause noch eine alte Sense. Man muss schon genau wissen, wie man mit dem Gerät umgeht. Meine Sense muss in nächster Zeit wieder geschärft werden.“ Am Aktionsstand von Gerhard Niklas beobachtet er genau, wie der Fachmann das Schneideblatt einer Sense durch bedachtes Hämmern wieder schärft, im Fachjargon auch als Dengeln bezeichnet. Gerhard Niklas bestätigt, dass es beim Mähen mit der Sense auf den lockeren Schwung ankomme. „Man muss die Sense geschmeidig durch das Gras ziehen, nicht reinhauen. Locker ansetzen und dann ziehen“, beschreibt er die richtige Technik, die er selbst seinerzeit in speziellen Kursen erlernt hat.