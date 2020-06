Info

Der Eichenprozessionsspinner lebt ausschließlich an Eichen. In Deutschland sind dies Trauben-, Stiel- und Roteichen. Die Weibchen legen im Herbst ihre Eier an dünne, sonnige Äste der Krone. Die Raupen schlüpfen noch im selben Jahr, überwintern aber am Ast und beginnen Mitte April mit dem Blatttrieb, die jungen Blätter der Bäume zu fressen. Um zu den besten Fressplätzen zu gelangen, wandern die Raupen nachts gruppenweise in Prozessionen den Stamm auf und ab. Dieses Verhalten gab der Insektenart ihren Namen. Die Raupen leben von Anfang an in Familiengruppen. Ab dem dritten Larvenstadium bilden sich die gefährlichen Brennhaare aus. Diese dienen dem Eichenprozessionsspinner als Schutz gegen Fressfeinde. Erst ab dem fünften Larvenstadium legen sie die charakteristischen Gespinste an den Bäumen an. Die Haare der Raupen brechen bei Wind und Beunruhigung der Raupen schnell ab. Dadurch gelangen sie im Umkreis befallener Bäume in die Luft, auf den Boden oder auf Sträucher. Im Umkreis von Eichen ist deswegen ganzjährig Vorsicht geboten. Auch die Nester der Raupen, die ab dem Zeitpunkt des Schlupfes leer stehen, sind voll mit Haaren. Das Eiweißgift in den Haaren heißt Thaumetopoein. Es löst allergische Reaktionen aus und führt zu Hautausschlag, Augenreizungen, Fieber, Schwindel oder sogar zu allergischen Schocks. In den Atemwegen führt das Gift in manchen Fällen zu Asthma und Bronchitis.

Wie für den Menschen sind die Brennhaare der Eichenprozessionsspinner-Raupen auch für Tiere gefährlich. Die Verletzungen fallen unter Umständen sogar heftiger aus. Hunde beispielsweise spielen gern mit herabgefallenen Nestern der Raupen. Dabei berühren sie diese mit den Pfoten oder beißen sogar hinein. Besonders im Mund- und Rachenraum werden die Haare schnell lebensgefährlich. Um den Vierbeiner möglichst gut zu schützen, soll besonders auf dem Gassigelände auf Eichen geachtet werden. Alte Nester können das ganze Jahr über von den Bäumen fallen, daran sollte der Hund nicht schnüffeln. Quelle: Baumpflegeportal