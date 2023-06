Supermoto-Rennen am Wochenende In St. Wendel geht es um WM-Punkte

Die Supermoto-Rennen in St. Wendel gelten in der Szene ohnehin schon seit langem als einer der Höhepunkte der Saison. Doch dieses Jahr wird der spektakuläre Auftritt der Zweirad-Akrobaten noch schneller und atemberaubender. Denn die besten Fahrer der Welt sind von diesem Freitag bis Sonntag beim „Großen Preis von Deutschland“ im St. Wendeler Wendelinuspark am Start und werden auf ihren Maschinen über den Asphalt rasen und über die Sprunghügel fliegen. Neben der deutschen Elite werden diesmal auch die besten Piloten der Welt am Start stehen. In den traditionellen DM-Lauf wurde der Weltmeisterschaftslauf integriert worden.