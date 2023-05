Pferdeprozession in St. Wendel Prozession mit nur einer einzigen Pferdestärke

St Wendel · Die Pferdeprozession an Pfingsten hat in St. Wendel Tradition. Sie soll in den 1930er Jahren auf Initiative von Dechant Heibges entstanden sein.

31.05.2023, 20:12 Uhr

Dekan Klaus Leist galoppierte zur Wendelskapelle. Foto: Frank Faber

Von Frank Faber

Am Pfingstmontag hatte sich diesmal nur eine Ein-Pferdestärke-Prozession auf den 1,5 Kilometer langen Weg von der Wendelinus-Basilika zur Wendelskapelle aufgemacht.