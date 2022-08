Der Weg zum Abi in der Corona-Krise : How to get Abi online (fast)

St Wendel Céline Fournier und Samira Schmidt der Dr.-Walter-Bruch-Schule berichten über ihren etwas anderen Weg zum Abitur.

An diese schwierigen, neuen Herausforderungen, die durch die Pandemie bewältigt werden mussten, wurde das Abimotto „How to get Abi online (fast)“ angelehnt, was übersetzt „Wie bekommt man online (schnell) das Abitur?“ bedeutet. Der Abijahrgang 2021/22 nahm wirklich alles mit was ging. Sämtliche Lockdowns, schon bevor die Abiphase überhaupt losging, und Verkehrsregeln, die plötzlich auch in den Gebäuden galten. Hinzu kam die ständig geltende Sitzordnung, bei der man sich im Unterricht stets fühlte als würde man Klassenarbeiten schreiben, dabei eine OP durchführen (Masken und ständige Desinfektion) und ständig neue Leute kennenlernen. Es braucht nun mal Zeit, sich die Augenpartie aller Mitschüler einzuprägen. Da bekommt das Wort „Sehnsucht“ gleich eine andere Bedeutung. Fiel das Wort „Test“ war die Frage, ob es schlimmer war, nicht gelernt zu haben, oder erkältet zu sein. Nie zuvor musste eine Generation Hürden dieser Art überwinden. Trotz der ungewöhnlichen Schulzeit wird diese den meisten wohl auch noch in Jahren ein Lächeln aufs Gesicht zaubern, immerhin gab es trotz allem immer was zu lachen und zu erzählen. Die Abiturfeier wird allen in guter Erinnerung bleiben, da sie trotz aller Umstände wunderschön und denkwürdig war und die Möglichkeit eines angemessenen Abschiedes von der Schule, den Lehrkräften und den Mitschülern bot. Gemeinsam feierten alle den Erfolg der Schülerinnen und Schüler mit einem lachenden und weinenden Auge, denn Abschiede sind immer schwer, können aber auch ausgesprochen schön sein, was definitiv der Fall war. Danke an alle, die die diesjährigen Abiturientinnen und Abiturienten der Dr.-Walter-Bruch- Schule unterstützt haben. Céline Fournier und Samira Schmidt