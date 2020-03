St. Wendel Wenn die Nieren nicht mehr so können, wie sie sollen, müssen die Patienten oft zur Dialyse. Die Produkte, die dabei zum Einsatz kommen, werden unter anderem in St. Wendel gefertigt. Im Werk von Fresenius Medical Care.

Alle 1,7 Sekunden wird in modernen Produktionslinien im St. Wendeler Werk von Fresenius Medical Care (FMC) ein fertiger Dialysator verpackt. Und das ist längst nicht alles, was hier gefertigt wird. „Wir haben ein breites Spektrum“, sagt Werkleiter Gerhard Breith. „Bieten alles, was ein Patient benötigt.“ Ob nun Dialysatoren und Filter für die klassische Dialyse in Zentren. Oder Systeme, bei denen die Patienten zuhause ihr Blut reinigen können. Bei der so genannten Peritonealdialyse wird eine Lösung über einen Katheter in die Bauchhöhle geleitet. Zur Entgiftung wird das eigene Bauchfell genutzt. Alleine von diesen Systemen werden in St. Wendel 33 Millionen pro Jahr produziert. Um solche Zahlen zu erreichen, sind unter anderem 18 Faserspinnanlagen und neun Filterlinien im Einsatz. Mehr als 2000 Menschen arbeiten in dem Werk im Industriegebiet West der Kreisstadt. Insgesamt hat Fresenius Medical Care 45 Produktionsstandorte weltweit, wobei dem im nördlichen Saarland eine besondere Rolle zukommt. „1974 in Betrieb genommen, ist es das älteste Werk im Verbund. Vieles, was heute produziert wird, wurde hier entwickelt“, sagt Gerdi Klinkner, Sprecherin von FMC in St. Wendel.