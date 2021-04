Anna-Lena Wolf in der heimischen Kletterhalle in St. Wendel: „Das Klettern habe ich direkt geliebt, es gibt mir ein gewisses Freiheitsgefühl und auch die Verbindung zum Felsen und der Natur.“ In den kommenden Wochen stürmt die 16-Jährige in vielen internationalen Hallen die Gipfel. Foto: B&K/Bonenberger / B&K