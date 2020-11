St. Wendel leuchtet trotz Corona : Ein funkelndes Lichtermeer im Advent

Vorweihnachtliche Stimmung verbreitet die Beleuchtung in der Bahnhofstraße. Foto: Frank Faber

St. Wendel Weihnachtsbeleuchtung in der Kreisstadt soll die Menschen in dieser schwierigen Zeit erfreuen. Auf zusätzliche Attraktionen wurde bewusst verzichtet.

Von Frank Faber

Dieser Advent in St. Wendel wird besinnlicher und ruhiger als gewöhnlich. Kein „Wegelaberer“ Kalibo, der die „Völker der Stätten“ in der Kreisstadt begrüßt. Das kleine Coronavirus verhindert auch den deutschlandweit zur Marke aufgestiegenen Mittelalter- und Weihnachtsmarkt in den Gassen und auf den Plätzen der Altstadt. Und so haben die St. Wendeler ihr Städtchen in der Adventszeit erstmals seit Jahren Jahren fast ganz für sich alleine. „Wir wollen die Innenstadt in ein weihnachtliches Flair versetzen und eine besondere Stimmung erzeugen“, sagt St. Wendels Bürgermeister Peter Klär (CDU). Derzeit sind die Arbeiten dazu in vollem Gange: Weihnachtsdekoration wird aufgestellt, aufgehangen und aufgebaut. „Zum 1. Advent steht alles“, verspricht Klär.

Als weihnachtlicher Vorbote glitzert bereits sternförmiger Schmuck über Bahnhof- und Brühlstraße sowie vom Schlossplatz aus durch die Gassen bis in die Oberstadt. „Ohne den Weihnachtsmarkt und den damit verbundenen Tourismus wollen wir zeigen, wie schön unsere Stadt ist und das hat ja auch etwas Positives“, meint der Rathaus-Chef. Die Kosten für die weihnachtliche Straßenbeleuchtung werden in diesem Jahr aus der Stadtkasse bezahlt. „Sonst hat das die Aktionsgemeinschaft ‚In St. Wendel tut sich was’ übernommen, aber unsere Kaufleute haben es in diesem Jahr besonders schwer“, stellt der Bürgermeister fest. An seinen beiden Dienstgebäuden und am Mia-Münster-Haus werden funkelnde LED-Lichterketten befestigt. Im Stadtgebiet verteilen sich 100 Tannenbäume, die zumeist an Straßenlaternen lehnen. Die riesige Weihnachtspyramide hat wieder ihren alten Stammplatz auf dem Schlossplatz, wie wärmende Schals wickeln sich Lichterketten um die Äste der dort stehenden Platanen.

Der Weihnachtsbaum vor der Wendalinus-Basilika misst stolze zwölf Meter in der Höhe. Aufgwachsen ist die Nordmanntanne in Werschweiler. Auf dewm Fruchtmarkt wird zudem noch eine Krippe platziert. „Damit haben wir in diesem Bereich ein Ensemble und stellen den Bezug zur Wendelinus-Basilika her“, erläutert Klär. Zusätzlich werde der Wendelinusbrunnen festlich geschmückt und leuchtend in Szene gesetzt. Bei allen Anregungen und Ideen, so Klär, sei es auch ein Spagat gewesen – wegen der Verordnungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie – die Gestaltung der weihnachtlich dekorierten Stadt zu planen. „Wir können ja keine zusätzlichen Anlässe und Zuschauerattraktionen schaffen, weil wir Menschenansammlungen verhindern sollen“, schildert Klär eine zwiespältige Situation. Deswegen wurden zunächst angedachte Walkingacts wieder gestrichen. Ebenso werden die kleinen Bewohner der herausgeputzten Zwergenhäuser nicht an mehreren Standorten in der Innenstadt verteilt. „Dann hätte rund um die Uhr jemand dort aufpassen müssen“, sagt der Bürgermeister. Daher verbringen die Winzlinge – sonst alljährlich die Stars in der Miniaturwelt an der Stadtmauer – nun ihre Adventszeit im dunklen Lager.

„Selbstverständlich soll sich auch unsere Bevölkerung im vorweihnachtlich geschmückten und beleuchteten St. Wendel wiederfinden“, will Klär seine Mitbürger einbinden. Denn die Stadt ruft die Bürger dazu auf, ihre Weihnachts- und Winterfotografien einzusenden. „Die Motive werden auf einer Fotowand auf dem Schlossplatz ausgestellt“, kündigt er an.

Drei Weihnachtssterne glitzern hoch über der Schlossstraße. Foto: Frank Faber

Ein Weihnachtsstern leuchtet über dem Schlossplatz. Foto: Frank Faber

Die Weihnachtspyramide steht bereits auf dem Schlossplatz. Foto: Frank Faber