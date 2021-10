Verstärkung dringend gesucht! : Seit den Corona-Lockerungen herrscht akuter Personalmangel in der Gastronomie im Saarland

Auch im St. Wendeler Land fehlen Mitarbeiter in der Gastronomie. Foto: Jennifer Fell

St Wendel In der Corona-Krise waren viele Restaurants und Hotels geschlossen, Mitarbeiter mussten umsatteln. Nun fehlen sie. Auch in St. Wendel sind Mitarbeiter in der Gastronomie derzeit Mangelware.