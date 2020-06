Kostenpflichtiger Inhalt: Gefahrenkarte für Gemeinde Nonnweiler geplant : Sich besser gegen Starkregen schützen

Nach Starkregen sind oft ganze Wohnungen mit Wasser vollgelaufen. Dem will die Gemeinde Nonnweiler entgegen wirken. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Nonnweiler Lokal begrenzte Unwetter wird es in Zukunft öfter geben. Damit rechnen Experten. Nonnweiler will sich informieren und vorbereiten.

Gewitter mit Blitz, Donner und Regen sind für den Abend angekündigt. Aber was sich da am Himmel zusammenbraut, ist beängstigend. Dunkle grau-blaue Wolken ballen sich zusammen, es donnert, blitz, stürmt. Und dann regnet es in sintflutartig. Die Kanäle können das Wasser nicht fassen, die Wassermassen heben Kanaldeckel an, als hätten sie kein Gewicht. Straßen werden zu Bachläufen, Schlamm und Geröll verstopfen Einläufe, Wasser und Dreck dringen in Häuser ein. Als das Unwetter abgezogen ist, zeigt sich das ganze Ausmaß der Schäden. „So etwas habe ich noch nie gesehen“, kommentiert ein Betroffener fassungslos. Wenige Kilometer weiter im Nachbarort hat es nur ein wenig geregnet, ist nichts weiter passiert.

Ein Horrorszenario. Eines aber, das schon mehrfach in den vergangenen Jahren im Saarland und in Rheinland-Pfalz Wirklichkeit geworden ist. Und das immer wieder vorkommen kann. Vorsorge tut Not. Das sehen auch die Verantwortlichen der Gemeinde Nonnweiler so. Der Gemeinderat Nonnweiler hat deshalb im Februar beschlossen, ein Konzept zur Vorsorge und zum Schutz bei Hochwasser- und Starkregenereignissen zu erstellen. In der Ratssitzung am Mittwoch ging es nun darum, wie dieses erarbeitet werden kann.

Darüber referierte Christof Kinsinger vom Internationalen Betreuungszentrum für Hochwasserpartnerschaften. „Bei lokalen Starkregenereignissen kommen Wassermassen runter, die wir uns nicht vorstellen können“, so der Experte. Außerordentlicher Starkregen habe man in den vergangenen Jahren öfter gehabt. Die Unwetter treten kleinräumig auf, was die Vorhersage unsicher mache. So seien bei solchen Starkregen-Ereignissen bis zu 90 Liter Wasser pro Quadratmeter in einer Stunde zusammengekommen. Kinsinger: „Das kann kein Boden aufnehmen. Die Kanalisation ist nicht in der Lage, diese Wassermassen abzufangen.“ Kinsinger verdeutlichte seine Ausführungen mit Fotos von solchen Unglücken aus dem Saarland und Rheinland-Pfalz. Man werde in Zukunft mit solchen Ereignissen öfter zu tun haben, prognostizierte Kinsinger. Häufig werde da auch Schlamm, Geröll und Schutt mittransportiert, der die Einläufe verstopfe und zu weiteren Schäden führe.

Für den Verlauf der Prims habe das Land Hochwasserkarten erstellt. Für die gesamte Hochwaldkommune Nonnweiler gibt es diese noch nicht. Diese Starkregen-Gefahrenkarten sollen nun erarbeitet werden. Und zwar in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Nohfelden. Dabei soll nach Ansicht des Experten die Bevölkerung intensiv mit eingebunden werden. Ziel sei es, konkrete Maßnahmen zu erarbeiten und festzulegen, also Hochwasser- und Starkregenvorsorge zu betreiben, um Schäden zu vermindern. Das reicht von der Alarm- und Einsatzplanung über bauliche Verbesserungen der öffentlichen Hand bis zu technischen Schutzmaßnahmen am eigenen Haus, um zum Beispiel Lichtschächte oder abschüssige Garageneinfahrten zu schützen. Nicht zu vergessen der Versicherungsschutz.

Information diene auch der Gefahrenabwehr. Wenn das Wasser im Keller zehn Zentimeter hoch steht, dann lässt sich laut Kinsinger eine Tür nicht mehr öffnen, so ein Beispiel. Der Eingeschlossene ist in Lebensgefahr.