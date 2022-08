Fuball-Saarlandliga : Geht das schon wieder los?

In diesem Zweikampf behält Primstals Steffen Haupenthal (links) die Oberhand über Louis Cupelli von der FSG Ottweiler-Steinbach. Mit zwei Treffern sorgte Cupelli aber fast im Alleingang für die 1:2-Heimniederlage des VfL. Foto: Thiel Achim/Thiel

Primstal In der Heimspiel-Tabelle der vergangenen Saison war Saarlandligist VfL Primstal nur Drittletzter. In der neuen Runde scheint sich die Schwäche fortzusetzen. Mit dem 1:2 gegen Ottweiler-Steinbach gab es die zweite Pleite in drei Tagen.