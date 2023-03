Scheckübergabe Der Mal-Zirkus hilft Kindern zu vergessen

Wie vielerorts organisierte auch der Löschbezirk Kastel der Freiwilligen Feuerwehr Nonnweiler im Sommer 2021 eine Sachspendenaktion zu Gunsten von Betroffenen der Flutkatastrophe. Anschließend brachten 18 Helfer insgesamt 15 Paletten an Hilfsgütern ins Krisengebiet nach Nordrhein-Westfalen an Erft und Swist, wie ein Feuerwehrsprecher in einer Mitteilung schreibt.