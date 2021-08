Donnerstag tritt die Sängerin am Bostalsee auf : Warum Stefanie Heinzmann „Sing meinen Song“ an einem bestimmten Tag in der Woche vermisst

Sängerin Stefanie Heinzmann kommt mit neuem Album zum Strandkorb-Konzert an den Bostalsee. Foto: Maximilian König

Interview Am Donnestag tritt sie bei den Strandkorb-Konzerten am Bostalsee auf. Vorab spricht Sängerin Stefanie Heinzmann mit der SZ über ihr neues Album, Corona und die Zeit bei „Sing meinen Song“, an die sie sich mindestens einmal wöchentlich erinnert ...