DFV-Themenwettbewerb Frosch führte auf direktem Weg zu Gold

In Zeiten von künstlicher Intelligenz, kurz KI genannt, entsteht so manches Kreative am Computer. Dass man sich dennoch von den neuen Technologien nicht verrückt machen lassen solle, forderte der St. Wendeler Landrat Udo Recktenwald (CDU) am Samstagnachmittag bei der Ausstellungseröffnung des Deutschen Verbandes für Fotografie (DVF) in der Bosener Mühle. Vielmehr sei es wichtig, die eigene Persönlichkeit in die Fotografie zu legen.