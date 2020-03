Info

Das 1934 gegründete Familienunternehmen Schmidt GmbH & Co. KG in Türkismühle gehört zur deutsch-französischen Schmidt Groupe. Mit einem Werksumsatz von 563 Millionen Euro und einem Handelsumsatz von 1629 Milliarden im Jahr 2018 ist die Gruppe der fünftgrößte Küchenhersteller Europas. Das Traditionsunternehmen und seine 1766 Mitarbeiter in der Industrie fertigen ohne Aufpreis auf den Millimeter genaue Möbel nach Maß. Eine Palette von 24 Korpusfarben in Kombination mit rund 50 Frontausführungen ist ein Angebot das sonst kein anderer europäischer Anbieter vorweisen kann, so ein Sprecher des Unternehmens. Schmidt ist aktuell in 30 Ländern vertreten, im Handel sind rund 6300 Angestellte tätig. Insgesamt bieten weltweit 728 Händler und 44 deutsche Partnerhäuser unter dem Motto des ganzheitlichen Wohnens auf Maß gefertigte Küchen, Badmöbel und Wohnraumsysteme an.

Die Schmidt Groupe produziert überwiegend in Frankreich – ein Werk befindet sich in Lièpvre, drei in Sélestat sowie ein Verpackungsdepot für die Marke „cuisinella“ in Bergheim. Hinzu kommt das im Produktionsverbund arbeitende deutsche Stammwerk in Türkismühle. Insgesamt fertigt Schmidt auf einer Fläche von rund 223 000 Quadratmetern. In den Möbelfabriken stellen 1766 Mitarbeitern im Jahr 1 024 029 Möbelelemente für Küchen und Wohnwelten her. Rund 5000 Korpusse und 700 Küchen entstehen tagtäglich in allen Werken zusammengerechnet. Pro Tag werden 2 200 000 Einzelprodukte verarbeitet – vom Beschlagknopf über das Elektrogerät bis zur Front.

In Türkismühle gingen im vergangenen Jahr 745 000 Packstücke im Versand. Jeden Tag gingen damit in Türkismühle 3497 Packstücke durch den Versand.