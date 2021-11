Der Preis ist heiß : Karlsberg-Ducati-Scrambler geht nach Bosen

Zusammen mit einem Vertreter des Globus-Fachmarktzentrums übergibt Karlsberg-Gebietsverkaufsleiter Axel Piro den Schlüssel für den Hauptpreis an die glückliche Gewinnerin, Sabrina Kiefer aus Bosen. Foto: Ralf Mohr

St Wendel Bei einer feierlichen Gewinnübergabe im Globus Fachmarktzentrum in St. Wendel konnte sich Sabrina Kiefer aus Bosen über ihre nigelnagelneue Ducati Scrambler im Karlsberg-Ur-Pils-Design freuen. Gewonnen hatte die medizinische Fachangestellte in einer Kinderarztpraxis in St. Wendel das Motorrad bei einer gemeinsamen Verlosungsaktion der Karlsberg-Brauerei und den Globus Märkten im Saarland und Kaiserslautern.