Blick auf die Statistik der St. Wendeler Polizei : Mehr Fahrradunfälle mit Verletzten

Unterwegs mit dem Fahrrad: Mit Corona kam ein Boom für den Drahtesel. Das schlägt sich auch in der Unfellstatistik der Polizei nieder. Foto: dpa/Sebastian Willnow

St Wendel So scheint sich der Boom in Sachen Drahtesel im Corona-Jahr 2020 auch in der Statistik der St. Wendeler Polizei niederzuschlagen. Oft sind es Alleinunfälle.