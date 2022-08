Rosenfest in Alsweiler : Die 10 000er-Marke ist erneut geknackt

Alsweiler Elterninitiative profitiert vom Erlös des Rosenfestes in Alsweiler.

Etwas versteckt, dennoch mitten in Alsweiler, wurde am Pfingstsonntag auf dem Hofgelände von Hans Staub am Heckenborn wieder das Rosenfest gefeiert. „Es ist zu einem kleinen Dorffest geworden“, meint Initiator Staub, der gemeinsam mit Philipp Recktenwald die Veranstaltung organisiert.

Rückblick: Im Jahre 2003 war es eine gemütliche Zusammenkunft am Rosenstrauch vor Staubs Wohnhaus. Der Erlös wurde an die Birkenfelder Stefan-Morsch-Stiftung gespendet, die kurz darauf noch eine Typisierungsaktion anbot. Per Zufall lernte Staub später eine Krankenschwester kennen, die auf der Kinderkrebsstation an der Homburger Uniklinik arbeitete. „Durch einen Besuch auf der Station habe ich erkannt, dass für diese Kinder und deren Eltern eine finanzielle Förderung und ideelle Unterstützung sehr sinnvoll wären“, blickt Staub zurück. Im Freundeskreis sei dann entschieden worden, die Elterninitiative krebskranker Kinder zu unterstützen. Anfangs konnte ein symbolischer Scheck in Höhe von 2000 Euro überreicht werden. Staub verlegte das Rosenfest an sein Hofgelände und die Benefizveranstaltung wuchs und boomte an dem jeweiligen Pfingstsonntag. „Alle Gelder aus dem Umsatz, aus Werbung oder Spenden gehen ausschließlich an die Elterninitiative“, bekräftigt Recktenwald. Mittlerweile hat das Rosenfest die Grenze von einem Erlös in Höhe von 10 000 Euro geknackt, 10 250 Euro kamen bei der 2019er-Auflage zusammen.