Naturwildpark Freisen : Gänsegeier Wally und der Besuch des Patenonkels

Freisen Die Kreissparkasse unterstützt den Naturwildpark in Freisen mit einer Patenschaft.

Dieser Tage hat sich Wally über den Besuch ihres Patenonkels freuen können. Seit Jahren unterstützt die Kreissparkasse St. Wendel das 17-jährige Gänsegeier-Mädchen. Der Vorstandsvorsitzende Dirk Hoffmann hatte einen symbolischen Scheck über den einmaligen Sponsoringbetrag in Höhe von 5000 Euro für den Naturwildpark mitgebracht. Zusätzlich erhöhte er die jährliche Patenschaft für den Greifvogel auf 500 Euro. „Das ist schon eine ganz besondere Maßnahme, weil wir den Naturwildpark jetzt in der Coronakrise unterstützen wollen“, sagte Hoffmann. Denn der Park hat wegen des so genannten Lockdowns einen heftigen, finanziellen Engpass verkraften müssen. Die Kosten für die Verpflegung der Tiere in Höhe von rund 15 000 Euro sind dabei monatlich weitergelaufen. „Wir hatten keine Einnahmen, in Kurzarbeit kann ich keinen Mitarbeiter schicken, weil die Tiere doch gefüttert werden müssen“, so Jörg Broszeit.