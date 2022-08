Mittelaltermarkt in Freisen : Ritter, Edeldamen, nutzloses Gesindel

Ein großes Lager wird am kommenden Wochenende wieder in Freisen aufgeschlagen. Foto: Roger BissonAngelika Spielberge/Roger Bisson Angelika Spielberge

Freisen Am Freitag startet der Mittelaltermarkt in Freisen. Organisator Broszeit verrät, was geboten wird.