Umfrage im Landkreis St. Wendel Eisverkäufer in St. Wendel verraten – das sind die neuesten Eissorten im Sortiment

Viel zu tun hat zurzeit Francesca Ria vom Eiscafé Cortina in St. Wendel. An den Tischen auf dem Fruchtmarkt warten die Gäste bereits auf ihre Bestellungen, Francesca eilt nach drinnen an die Theke, nimmt die gerade fertig gewordenen Eisbecher und flitzt mit voll beladenem Tablett wieder aus dem Café. „Die Eisdielen leben von dem schönen Wetter“, sagt sie. „Stammkunden kommen fast jeden Tag, aber auch viele Touristen.“