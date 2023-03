50 Jahre Damentag beim Golfclub Als die Frauen den Golfplatz eroberten

„Golf war früher eine reine Männerdomäne. In England hingen damals an den Eingängen zu den Plätzen noch Schilder mit der Aufschrift No Women, no dogs“ (Keine Frauen, keine Hunde)“, erzählt Andrea Schneider, die Clubmanagerin des Golfclubs Saarbrücken, und lacht. In Gisingen, wo der Club seinen Platz hat, war das relativ früh anders. „Der Golfclub Saarbrücken war im Südwesten der erste Verein, der den Sport für Frauen angeboten hat“, sagt Schneider stolz. „Das war 1973, also vor genau 50 Jahren.“ Und auch weil es Ingrid Linster gab. Die heute 85-Jährige war von Beginn an dabei.