Fußball-Kreisliga Warum die SG Saubach II jetzt doch aufsteigt

Gresaubach/Fraulautern · Fußball-Kreisligist darf trotz eines verlorenen Aufstiegsspiels in die Bezirksliga. Um den Bezirksliga-Aufstieg kämpft an diesem Mittwoch auch der SV Fraulautern II im „Finale“ der Aufstiegsrunde im Kreis Westsaar. Das Spiel findet in Hüttersdorf statt.

06.06.2023, 16:55 Uhr

Steven Lambert (links), scheidender Trainer der SG Saubach II, bei seiner Verabschiedung mit SG-Vorstand Andreas Kirsch. Foto: Beckstein

Von Philipp Semmler

Am Mittwochabend gab es noch lange Gesichter bei den Fußballern der SG Saubach II, 48 Stunden später herrschte dann aber doch großer Jubel. Denn die Kreisliga-Kicker steigen dank Schützenhilfe des FC Blau-Weiß St. Wendel in die Bezirksliga Ill/Theel auf – und das trotz eines verlorenen Aufstiegsspiels.