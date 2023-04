Anmeldezahlen bei weiterführenden Schulen Neuer Spitzenreiter bei beliebtesten Schulen im Kreis Saarlouis – Trend zum Ganztag bleibt ungebrochen

Der Wechsel zur weiterführenden Schule ist eine der größten Veränderungen im Leben eines Kindes. Er bringt ein neues Umfeld, neue Freunde und neue Herausforderungen für den Großteil des kommenden Jahrzehnts. Dieser nervenaufreibende Tag steht nun offiziell 1543 Kindern (inklusive acht auf der Warteliste) an den Schulen im Landkreis Saarlouis bevor. So viele wurden in den vergangenen Wochen von ihren Eltern bei den 13 Gemeinschaftsschulen (GemS) und sechs Gymnasien in Trägerschaft des Kreises angemeldet.