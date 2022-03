Serie Virtuelles Verdienstkreuz : Sie erhalten Saarwellingens Geschichte

Hans Peter Klauck und Wilhelm Kessler kümmern sich ehrenamtlich um das Gemeindearchiv. Foto: BeckerBredel

Saarwellingen Es gibt in jedem Ort Menschen, die hätten einen Orden verdient. Wir haben Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher in unserer Region um Vorschläge gebeten, wem sie einmal öffentlich Dank und Anerkennung aussprechen wollen. Das virtuelle Verdienstkreuz in Saarwellingen geht dieses Mal an die beiden ehrenamtlichen Mitarbeiter des Gemeindearchivs Hans Peter Klauck und Wilhelm Kessler.