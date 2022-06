Abrissarbeiten : Abschiedsparty mit etwas Wehmut

Für den Abschied von der alten Festhalle in Saarwellingen fand am Schlossplatz eine kleine Party statt. Im Hintergrund sind der Giebel der Halle sowie der alte Schlauchturm erkennbar. Foto: Johannes A. Bodwing

Saarwellingen Dieser Abschied ist für immer. Denn die Festhalle in Saarwellingen soll bis etwa Mitte August aus dem Ortsbild verschwunden sein. Deshalb trafen sich am Freitagabend rund 150 Personen zu einer Abschiedsparty am Schlossplatz.