Ein Mann mit vielen Talenten : Roland Kunz ist Orlando und noch viel mehr

Roland Kunz hat mit seinem Ensemble Orlando und die Unerlösten eine neue CD rausgebracht. „Gates wide open“, lautet der Titel. Foto: Iris Maria Maurer

Saarlouis Viele kennen Roland Kunz als SR2-Musikmoderator. Er ist aber auch Komponist und Kopf der Band Orlando & die Unerlösten. Die hat mit „Gates Wide Open“ gerade eine neue CD auf den Markt gebracht.

Wer sich mit Roland Kunz über ihn, also Roland Kunz eben, unterhält, braucht Ausdauer. Nicht etwa weil das, was Kunz zu erzählen hat, langweilt. Ganz im Gegenteil. Vielmehr offenbart sich da so gut wie in jedem Satz eine neue Seite von Kunz, eine neue Rolle, ein neues Talent. „So ein Leben ist lang“, schmunzelt Kunz, „für mich war immer klar, dass ich möglichst viele Seiten davon erleben und leben will“. Im Saarland ist der gebürtige Saarlouiser den meisten wohl als Moderator im SR 2 Kulturradio bekannt. Dass er außerdem aber noch Musiker und Komponist ist, ziemlich erfolgreich noch dazu, tritt hierzulande eher in den Hintergrund. „Ich glaube, ich habe und hatte hier schon immer eine komische Rolle“, sagt Kunz, „ich bin der SR2-Musikmoderator, der Moderator von Live-Veranstaltungen, dann aber auch noch der Orlando. Das überfordert viele, ich bin zu diffus, nicht richtig greifbar“.

Wenn Roland Kunz sagt, er sei auch noch Orlando, dann geht es da um seine Band Orlando & die Unerlösten, mit der er seit fast 25 Jahren, in wechselnder Besetzung, außergewöhnliche, innovative Musikprojekte realisiert, die Genre-Grenzen aufbrechen und einen Sound mit ganz eigener Qualität kreieren. Roland Kunz, der nicht nur Sänger und Keyboarder der Gruppe ist, sondern auch alle Stücke selbst komponiert – in regelmäßiger mehrwöchiger fast asketischer Klausur an einem See oder im Schwarzwald nämlich – bezeichnet den Stil von Orlando & die Unerlösten als „New Past“ (dt.: Neue Vergangenheit). Es gehe ihm bei seinen Kompositionen um die Verbindung von Klassik und Moderne, von alter und neuer Welt. Die neue Welt, das sei immer die Musik, die er komponiert, eine Musik, die aus der heutigen Zeit kommt, „eine Seelenmusik“, wie Kunz sagt, die Jazz, Soul, Klassik und weitere, bisweilen auch poppige Musikstile verbindet.

Die alte Welt hingegen werde von seiner Stimme verkörpert, erklärt Kunz, einer Stimme mit typisch barocker Klangnote, schließlich singt Kunz als Countertenor. Mit „Gates Wide Open“ ist im November das 19. Album von Orlando & die Unerlösten erschienen, diesmal in Besetzung mit Martin Preisner (Keyboards und Synth-Soli), Christian Konrad (Bass und Chapman Stick), Rainer Dettling (Schlagzeug) und Bernd Wegener (Perkussion).

Das Album, auf dem sich kunstvolle und doch extrem zugängliche Vertonungen von Texten von Blake, Yeats und Lord Byron finden, wurde, wie viele andere Orlando-Projekte vorher, vom Bayerischen Rundfunk koproduziert. „Beim BR schätzt man Orlando“, betont Kunz, dort habe die Band auch die Möglichkeit bekommen, viele innovative Alben zu produzieren: So waren Orlando & die Unerlösten mit „Icetales“ eine der ersten, die ein Album in der Sorround-Sound-Technik vorlegen konnten.

Der Name der Band stammt übrigens aus den Anfangstagen, als noch unter dem Dach von Kunz‘ Haus geprobt wird: „Ein Bandkollege sagte damals, dass meine helle Stimme ihm das Gefühl gebe, eine unerlöste Seele zu sein“, schmunzelt Kunz. Und Orlando, der italienische Roland quasi, war Kunz schon seit seinen Tagen im Kammerchor Stuttgart.

Als Roland Kunz nämlich 1998 Orlando & die Unerlösten gründete, hatte er schon gut zwanzig Jahre Musik machen auf dem Buckel. Musik-affin sei er immer gewesen, endgültig wurde der Keim aber dann gesetzt, als ihm sein Vater ein Schlagzeug in den Keller stellte. Da war Kunz 15. Er spielte dann in einer Rockband, nahm gleichzeitig auch noch Klavierunterricht: „Ich habe mich immer in beiden Welten bewegt“, sagt er. Während des Studiums der Musikwissenschaft, Kunstgeschichte und Literaturwissenschaft trat er dann einem Ensemble für alte Musik, gegründet von seinem Professor, bei, übernahm dort den Gesangs-Part. „Man sagte mir dann, dass sich das ganz gut anhöre“, lacht Kunz. Es folgten die Aufnahme beim Stuttgarter Kammerchor und eine Stimmausbildung in Saarbrücken, Frankfurt und Holland. Kunz war viele Jahre mit internationalen Ensembles, von Phillipe Herreweghe oder Ton Koopman etwa unterwegs, die Countertenor-Duette mit seinem Freund und Musiker Andreas Scholl, „einem Weltstar-Countertenor“, wie Kunz sagt, zählen sicherlich zu den Highlights seiner Karriere.

Roland Kunz zieht seinen Freund Andreas Scholl heran, um seine Causa zu erklären: „Nach solchen Duetten blieb der Weltstar-Countertenor Andreas Scholl eben genau das: ein Weltstar-Countertenor“, sagt Kunz. Er hingegen habe sich wieder verwandelt: In den Komponisten zum Beispiel. Auch in diesem Bereich macht Roland Kunz von sich hören. Drei große Oratorien ,„Der Seele Ruh“, „PAX!“ und „Hildegard“ zählen zu seinen Hauptwerken – ersteres als Auftragsarbeit des BR, zweiteres als eines der großen Hauptwerke des Katholikentages 2018. Neben dem Bratschen-Konzert „Una Storia“ entstanden über die Jahre außerdem weit über 300 Lieder, Songs und Duette für verschiedene Band- und Ensemble-Projekte. Immer auch wieder schlüpft Roland Kunz auch zurück in die Rolle des Radio-Moderators: „Ich konnte und wollte mich nie davon lösen“, sagt Kunz, „es ist ein wahnsinnig tolles Gefühl, über Musik zu sprechen, die an Orten gespielt wird, an denen ich selbst schon aufgetreten bin“.

In der Londoner Royal Albert Hall zum Beispiel. Oder auch der Philharmonie von Paris. „Es ist dann ein ganz authentisches Sprechen“, ergänzt Kunz, „das mich ganz und gar erfüllt“. Nicht zuletzt ist Roland Kunz auch noch in der Rolle des Musikvermittlers für Kinder und Jugendliche zu finden. Und auch dort ist er wieder viele: „Wenn ich da die Chance habe, jemand anderes zu sein, ein Hirte, der erklärend durch das Weihnachtsoratorium führt oder ein Beethoven, der über seine fünfte Symphonie spricht, dann nehme ich das gerne wahr“, sagt Kunz. Gelungen sei seine Arbeit, wenn er es geschafft habe, dass die jungen Menschen Lust haben, weiter mit Musik umzugehen. Und wenn das jemand schafft, dann sicher Roland Kunz. Der Musiker. Der Komponist. Der Moderator.