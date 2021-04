Kostenpflichtiger Inhalt: Unsere Woche : ...nur die Wurscht hat zwei!

Kommentarkopf, Foto: Robby Lorenz Foto: Robby Lorenz

Es war eine echte Zerreißprobe für die schwarz-grün-gelbe Koalition im Stadtrat. Die große Streitfrage, was künftig in der frei gewordenen Bude am Großen Markt in Saarlouis verkauft werden soll. Denn dass das den Saarlouiser und auch den vielen Einpendlern alles andere als wurscht ist, hatte die unterhalt­same, aber teilweise fast erbitterte Diskussion gezeigt, die die CDU mit ihrer Umfrage bei Facebook angestoßen hatte und die in eine Glaubensfrage mündete: Roschtwurscht oder vegan?