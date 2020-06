Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Pandemie : Wenn aus Schutz Diskriminierung wird

Foto: dpa/Camilo Alfaro

Kreis Saarlouis Sie dienen der Sicherheit aller, die Vorschriften zur Eindämmung der Pandemie. Doch manche Menschen werden durch sie besonders benachteiligt.

„Ein Kunde hat mich darauf hingewiesen, dass Sie keine Maske tragen. Beim Einkaufen muss Schutzmaske getragen werden. Bitte ziehen Sie eine Maske an.“ Unzählige Male hat Armin Balder (Name geändert) Sätze wie diese in den vergangenen Wochen zu Ohren bekommen. Immer und immer wieder erklärt er dann, dass er Asthmatiker ist, keine Schutzmaske tragen kann.

„Würde ich eine Maske überziehen, dauert es fünf bis zehn Minuten und ich falle um, weil ich nicht genügend Luft bekomme“, meint der 47-Jährige. Ansehen kann ihm das niemand. Und so beschweren sich Aufmerksame beim Einkaufen über den Mann ohne Maske. „Die sprechen mich meistens nicht selbst an, sondern wenden sich an die Verkäufer und die wiederum sprechen mich an“, erzählt Balder.

Nicht immer wird Balder höflich angesprochen. Vereinzelt nörgelt ihn die Filial-Sicherheit bereits im Eingangsbereich an, verstohlene Blicke folgen dem 47-Jährigen im Laden, Verteidigungsgespräche folgen. Balder hat es satt. Sein einziges Mittel zur Gegenwehr: Ein Blatt Papier. Ein Attest, das ihn als Asthmatiker ausweist. „In einen Supermarkt wollte man mich ohne Attest gar nicht erst reinlassen. Wenn Menschen ohne Maske und Nachweis sich im Laden aufhalten, müssten die Geschäftsinhaber nämlich mit einer hohen Geldstrafe rechnen“, erinnert sich Balder.

Doch auch beim Vorzeigen des Nachweises hört für Balder die gefühlte Gängelung nicht auf. „Einmal sollte ich nur im Markt bleiben dürfen, wenn das Attest kopiert werden kann“, sagt der 47-Jährige, Wut schwingt in seiner Stimme. „In 90 Prozent der Fälle habe ich diese Probleme beim Einkaufen“, schätzt er und ergänzt: „Und einmal wollte mich eine Kassiererin nicht bezahlen lassen, weil ich keine Maske anhatte.“

Mittlerweile meidet Balder bestimmte Einkaufsläden im Kreis Saarlouis, bestellt stattdessen vieles im Internet. Lange ist die jetzige Situation für ihn nicht tragbar: „Nervlich ist das nur schwer auszuhalten.“ Balder fühlt sich als gesundheitlich Beeinträchtigter vergessen, undifferenziert beurteilt und diskriminiert. Er ist einer von vielen Menschen, die (mittelbare) Diskriminierung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie erfahren.

Aus einer Veröffentlichung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes vom Mai ergibt sich, dass bis 20. April 100 Beratungsfälle zu Diskriminierungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus eingegangen sind. Etwa die Hälfte der Anfragen betrifft Diskriminierungen aus rassistischen Gründen oder wegen der ethnischen Herkunft. Ein Drittel sind solche in Bezug auf Alter und Behinderung.

Gerade die Schutzmaßnahmen in der Corona-Pandemie können für Menschen mit Behinderung mittelbare Benachteiligungen bedeuten. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes nennt als Beispiel die Einkaufswagenpflicht in Geschäften. Wird keine Ausnahme für Menschen gemacht, die auf eine Gehhilfe angewiesen sind, sind sie mittelbar diskriminiert, weil am Einkauf gehindert. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) untersagt aber neben der direkten Diskriminierung auch eine solche mittelbare Benachteiligung.

Noch sind beim Antidiskriminierungsforum Saar keine Meldungen zu Diskriminierungen wegen der Corona-Schutzvorschriften eingegangen. „Unser Team geht aber davon aus, dass es in den kommenden Wochen und Monaten einige Fälle geben wird. Man darf nicht vergessen, dass die Dunkelziffer bei Diskriminierungen hoch ist. Viele Menschen trauen sich nicht, sie zu melden“, erklärt Jörn Meinhard, der zurzeit als Berater für das Antidiskriminierungsforum Saar tätig ist.

Wie sich die Corona-Vorschriften auf Menschen mit Behinderung im Saarland zu Beginn der Pandemie auswirkten, weiß Matthias Warken. „Anfangs gab es zunächst allgemeine Regeln. Die Corona-Pandemie überrumpelte alle. An die Menschen mit Beeinträchtigung wurde zu spät gedacht, oder sie fielen aus den Rastern der allgemeinen Regelungen“, erklärt Warken, Geschäftsführer der gemeinnützigen Gesellschaft „Miteinander leben lernen“ (Mll-Saar). Die setzt sich unter anderem für das Zusammenleben von Menschen mit und ohne Behinderung ein.

„Es hätte früher individuell hingeschaut werden müssen; die jeweilige Situation der Menschen gesondert beachtet werden müssen“, meint Warken. Traudel Hell von der Arbeitsstelle Integrationspädagogik der Mll-Saar meint entsprechend: „Unter der Maßgabe des Schutzes, wurde für ganze Gruppen behinderter Menschen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben eingeschränkt. Es hätte individuelle Unterstützung gebraucht.“ Trotzdem sagt Warken, dass das saarländische Gesundheitsministerium zum jeweiligen Zeitpunkt bestmöglich gehandelt hat. Er fordert, dass Menschen mit Behinderung oder Beeinträchtigung von Anfang an in allen Regelungen und Erlassen mitgedacht werden.