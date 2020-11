Waldzustandsbericht 2020 im Saarland : Nicht mal jeder fünfte Baum im Saarland ist noch gesund

Der Zustand der Wälder im Saarland verschlimmert sich immer mehr. Klimaveränderungen, Luftverscmutzung, Insekten- und Pilzbefall setzen den Bäumen zu. Foto: dpa/Oliver Berg

Saarbrücken Der Zustand der Saar-Wälder verschlimmert sich weiter. Klimastress, Luftverschmutzung, Insektenfraß und Pilzbefall haben dafür gesorgt, dass inzwischen vier von zehn Waldbäumen deutlich geschädigt sind, wie aus dem von Umweltminister Reinhold Jost (SPD) am Freitag vorgelegten Waldzustandsbericht 2020 hervorgeht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Udo Lorenz

Demnach hat sich in diesem Jahr nicht nur das Fichtensterben „dramatisch“ fortgesetzt, sondern auch der Zustand der Buchen als häufigster Baumart in den Saar-Wäldern hat sich „besorgniserregend“ verschlechtert. Insgesamt ist nicht einmal mehr jeder fünfte Waldbaum völlig gesund – ein neuer Negativrekord innerhalb der vergangenen zehn Jahren. „Das Schlimmste steht uns wahrscheinlich erst noch bevor“, klagten Forst-Experten am Freitag bei der Vorlage der Waldschadensbilanz, bei der in diesem Sommer (Juli/August) unter Federführung der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft (Trippstadt) mehr als 2200 Probebäume in verschiedenen Testgebieten genauestens unter die Lupe genommen wurden. Von Drohnen aus der Luft aufgenommene Bilder des Saarkohlenwaldes zeigten schon damals exemplarisch die Schäden an den Bäumen: Kahle und braune Kronen statt grüner Blätter und Nadeln. Eine Folge von Hitze, Dürre, Borkenkäferbefall und anderer wärmebegünstigter Insektenschädlinge wie dem Eichenprozessionsspinner.

„Unser Wald befindet sich im Klimastress, auch wenn wir im bundesweiten Vergleich aufgrund unseres überdurchschnittlich großen Laubwaldanteils noch immer einigermaßen gut dastehen“, betonte Minister Jost. So sei die Waldschadensfläche im Saarland prozentual nur etwa halb so hoch wie in Deutschland insgesamt. Bei der Eiche, der zweitwichtigsten Laubbaumart im Saarland, ist der Anteil der geschädigten Bäume in diesem Jahr sogar auf 35 Prozent gegenüber 51 Prozent im Vorjahr zurückgegangen und auch bei den Kiefern hat sich das Schadniveau auf etwa einem Drittel stabilisiert. Bei Buchen und Fichten sind dagegen jetzt fast sechs von zehn Bäumen deutlich geschädigt. Bei den Eschen sind sieben von zehn Bäumen von einer Pilzinfektion befallen und leiden am Eschentriebsterben. „Die sonstigen 23 erfassten Baumarten sind das erfreuliche Ergebnis von drei Jahrzehnten naturnaher Waldwirtschaft im Saarland“, sagte Jost: „Ihnen verdanken wir den bundesweiten Spitzenwert von mehr als 70 Prozent Laubbäumen in unseren Wäldern.“