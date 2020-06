Kostenpflichtiger Inhalt: Sicherheit in Saarbrücken : „Nachvollziehbares Unbehagen“

Die Saarbahnhaltestelle an der Saarbrücker Johanneskirche ist nach wie vor ein Treffpunkt der sogenannten Randständigen. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Oberbürgermeister Uwe Conradt sieht das Problem, hat aber keine konkrete Antwort zur Lage an der Johanneskirche.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Martin Rolshausen Stellvertretender Leiter der SZ-Regionalredaktion Mitte

Uwe Conradt (CDU) hatte für Charlotte Britz (SPD) ein Kopfschütteln und einen Tipp: „Wie kann man 15 Jahre lang aus seinem Bürofenster schauen und nicht verstehen, dass man einfach diese Unterstände abmontieren lassen muss, anstatt immer wieder nach mehr Polizei zu rufen?“ Gemeint war die Saarbahnhaltestelle Johanneskirche direkt gegenüber des Rathauses. Dass sie seit langem Treffpunkt für sogenannte Randständige ist, sorgt nicht nur immer wieder für Beschwerden von Passanten, Anwohnern und Saarbahn-Fahrgästen. Auch die Polizei ist dort regelmäßig im Einsatz.

Das hat sich seit dem Wechsel von Oberbürgermeisterin Charlotte Britz zu Oberbürgermeister Uwe Conradt im Oktober nicht geändert. Als Anwohner sich Anfang Mai über Gewalt am sogenannten Gabenzaun an der Rückseite der Johanneskirche beschwert haben, konnte die Polizei da keine besonderen Vorkommnisse bestätigen. Es gebe nur „das übliche Gezeter“ an der Saarbahnhaltstelle, hieß es aus der Polizeiinspektion Karcherstraße.

Lesen Sie auch Kommentar : Öffentliches Trinken löst die Probleme der Trinker nicht

Nun hat der neue Oberbürgermeister selbst seit gut zehn Monaten viel Gelegenheit gehabt, aus seinem Bürofenster zu schauen. Es stellt sich also die Frage: Was hat der Neue an dieser Stelle vor?

Lesen Sie auch Sicherheit : Andere Städte reagieren mit Alkoholverbot

„Mir geht es darum, dass sich alle Menschen in unserer lebendigen Großstadt wohl fühlen sollen – auch an der Johanneskirche“, teilt Uwe Conradt auf diese Anfrage mit. „Das Problem“ bestehe darin, dass an der Haltestelle Johanneskirche „mit Drogen gehandelt wird und diese dort auch genommen werden“. Das Ganze „mit all den negativen Folgeerscheinungen, die etlichen Bürgern vollkommen nachvollziehbar Unbehagen bereiten“.

Er sei deshalb mit der Saarbrücker Polizei seit seinem Amtsantritt „im Austausch – unter anderem zu diesem Thema“. Die Videoüberwachung an der Johanneskirche ist inzwischen angelaufen, das sei „ein erster guter und wichtiger Schritt“. Auch mit seinem Ordnungsamt habe er „die Situation erörtert“. Klar sei aber, „dass in den vergangenen Wochen und Monaten auch die Arbeit des Ordnungsamtes im Wesentlichen von der Corona-Pandemie geprägt war“. Anders formuliert: Die Mitarbeiter des Ordnungsamts waren mit anderen Kontrollen beschäftigt. Inzwischen kehre man aber „glücklicherweise Schritt für Schritt wieder in die Normalität zurück“.

Zum Thema Sicherheit habe er in der vergangenen Woche „ein sehr gutes Gespräch mit unserem Innenminister, das von gegenseitigem Verständnis geprägt war“, geführt. Es sei dabei unter anderem um „die von Klaus Bouillon initiierte Regionalanalyse zur Kriminalitätsentwicklung und deren Eindämmung in der Saarbrücker City“ gegangen. Neben anderen Dingen solle darin auch „das Thema der Drogenszene beleuchtet werden“. „Der Innenminister möchte aus der Analyse gezielte Maßnahmen für unsere Stadt ableiten“, kündigt der Oberbürgermeister an.

Er selbst „befürworte jede Initiative, die die Sicherheit in der Stadt für die Saarbrückerinnen, Saarbrücker und unsere Gäste verbessert“. „Mir war in dem Gespräch aber auch wichtig, dass wir parallel zur Erstellung der Analyse weiterarbeiten und die Sicherheitspartnerschaft mit dem Land ausbauen, was der Innenminister begrüßt hat. Dabei ist es mir wichtig, spezifische Stellen wie die Johanneskirche und den Hauptbahnhof besonders in den Blick zu nehmen“, sagt Conradt. Die Stadtverwaltung sei sich mit der Polizei einig, „dass wir einen ganzheitlichen Ansatz in puncto Sicherheit für die Stadt brauchen, bei dem unter anderem auch Prävention eine zentrale Rolle spielt und soziale Einrichtungen eng eingebunden werden“. Das gelte „natürlich insbesondere für die Drogenproblematik“, sagt Conradt. Zu seiner Anregung von April vergangenen Jahres, die Wartehäuschen abzubauen, sagt der Oberbürgermeister nichts.

Saarbrückens Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) Archivfoto: Oliver Dietze/dpa Foto: dpa/Oliver Dietze