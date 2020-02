Kostenpflichtiger Inhalt: 160 Quadratmeter Anbaufläche : Im Bunker gedeihen die Seitlinge

Mirko Kalkum betreibt eine Edelpilzzucht in Saarbrücken. Besonders schön und lecker seien die Rosen- und Limonenseitlinge, sagt er. Foto: Iris Maria Maurer

Saarbrücken Mirko Kalkum züchtet in Alt-Saarbrücken Speisepilze. Für seine Arbeit begibt er sich täglich unter die Erde.

Unter der Erde – hier hegt und pflegt Mirko Kalkum seine Pilze. Der Bunker, den der diplomierte Biologe für seine Zucht mietet, befindet sich in Alt-Saarbrücken, wenige Meter unterhalb des Aussichtspunktes am Nußbergdenkmal. Wo die Anwohner im Zweiten Weltkrieg Schutz vor Luftangriffen suchten, sprießen heute auf 160 Quadratmetern Shiitake, Kräuterseitlinge, Austernpilze und einige farbenfrohe Sorten.

Wer den Bau durch die vergitterte Eingangstür betritt, gelangt in einen engen Gang. Im Hintergrund dröhnt unablässig die Lüftungsanlage. Schon nach wenigen Metern lässt sich erahnen, warum der Unternehmer diesen Ort für seine Zucht ausgesucht hat – die Luft ist enorm feucht. „Außerdem bleibt die Temperatur das gesamte Jahr über ungefähr gleich bei etwa 14 Grad“, erklärt Kalkum. Von früh bis spät ist er in den drei etwa 15 Meter langen Gängen beschäftigt, wo links und rechts in hohen Regalen die Pilze gedeihen. „Ein Mal im Jahr überprüft der Bio-Kontrolleur meinen Stollen. Das ist ein Rocker, der mit dem Motorrad aus Köln kommt und eine breite Statur hat. Zwischen den Regalen bleibt dem nicht viel Platz“, schmunzelt der Unternehmer, der nahe der Ostspange einen weiteren Standort betreibt.

So wissenschaftlich präzise, wie er es sich vorgestellt hatte, funktioniere der Anbau jedoch nicht: „Selbst wenn ich immer alles gleich mache, komme ich manchmal zu unterschiedlichen Ergebnissen. Diese Erfahrung schildern mir auch viele andere Züchter.“ Zwar wachsen alle Sorten auf Blöcken aus Buchenholzspänen, doch Kalkum versucht die Bedingungen je nach Pilzart und Wachstumsphase perfekt zu regulieren. „Das Tagesgeschäft ist wirklich harte Arbeit. Das ist Landwirtschaft.“Zu den Herausforderungen des Anbaus gehört Schimmelbefall. Dagegen helfe, die Temperatur abzusenken. Wichtig sei, das richtige Gleichgewicht zwischen Schimmelschutz und Ernteertrag zu finden. Zudem trifft Kalkum Vorkehrungen gegen Fliegen: „Die werden vom Geruch der Pilze magisch angezogen.“ Im Bunker verteilt hängen überall Netze und elektrische Insektenfallen.

Angefangen hat alles vor zehn Jahren. Kalkum kam der Liebe wegen nach Saarbrücken. „Das ist irgendwann auseinander gegangen, aber die Menschen hier haben mich gut aufgenommen. Deshalb bin ich geblieben“, erzählt der gebürtige Sauerländer. Frustriert über die Jahresverträge, die sein damaliger Job in der pharmazeutischen Industrie mit sich brachte, habe er nach einer Alternative gesucht. Zu dieser Zeit hätten Ärzte begonnen, Patienten, die ihre Lebensführung nicht ändern wollten, weniger Präparate zur Senkung des Cholesterinspiegels zu verschreiben. Kalkum wusste, dass Shiitake-Pilze die gleiche Wirkung haben, und witterte ein Geschäft.

Seitdem hat er für seine Ware wohlbekannte Abnehmer gefunden. Kalkum beliefert unter anderem die Undine am Staden, das Restaurant Unter der Linde in St. Arnual, das Gasthaus Zum Stiefel am St. Johanner Markt und das Café Kostbar im Nauwieser Viertel. Letzteres ging mit einer von Kalkums Pilzarten sogar ins Rennen um den Titel des Genuss-Gastwirtes und errang den dritten Platz: Die Köche verwendeten die rötlichen Flamingo-Seitlinge als Speckersatz für ihre vegetarische Dibbelabbes-Kreation. Eine auffällige Färbung hat auch der Limonenseitling. Dieser erinnert nicht nur wegen seiner gelben Farbe an Zitrusfrüchte, sondern soll auch das passende Aroma haben.

Während Kalkum durch die niedrigen Gänge führt, sprudelt immer wieder Pilzwissen aus ihm hervor: „Der Schirm ist quasi das Sexualorgan des Pilzes“, erklärt der Biologe beispielsweise. In einem erdgeschichtlichen Exkurs beschreibt er, wie die Entstehung der Pilze als erste holzzersetzende Organismen das Ende der Kohlebildung einläutete. Kalkums Leidenschaft für das Thema ist ungebremst. Im Laufe des Jahres will er umziehen und seinen Anbau ausweiten. Der Züchter sieht vorsichtig optimistisch in die Zukunft, denn: „Die Saarländer essen gerne.“