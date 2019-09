Saarbrücken/Püttlingen Staatsanwalt prüft Verdacht, dass Operation nach falschem Befund des niedergelassenen Pathologen tödlich endete.

Im Frühjahr 2018, konkret am 6. Mai, kam es auch in der Püttlinger Knappschaftsklinik zu einem Todesfall. Pressestaatsanwalt Dennis Zahedi bestätigte jetzt auf Anfrage unserer Zeitung, dass der Tod eines Polizeibeamten im Rahmen der Ermittlungen gegen den niedergelassenen Pathologen genauer untersucht werde. „Hier besteht der Verdacht, dass der durchgeführten Operation eine falsche Vorbefundung zugrunde liegt.“ Der Patient soll, so heißt es, angeblich nach Komplikationen während oder nach dem Eingriff verstorben sein. Der Fall befindet sich, so Zahedi, derzeit „in rechtsmedizinischer Begutachtung“. Die Staatsanwaltschaft war bei diesem Todesfall bereits eingeschaltet und wurde jetzt erneut vom Gesundheitsministerium darauf hingewiesen. Das Knappschaftsklinikum Saar hatte kürzlich die Krankenhausaufsicht beim Gesundheitsministerium schriftlich darüber informiert. Dieses Schreiben leitete das Ministerium an die Ermittler weiter. Zuvor hatten Ministerium und die Saarländische Krankenhausgesellschaft die Kliniken im Land aufgefordert, bei Befunden des niedergelassenen Pathologen besondere Vorsicht walten zu lassen.