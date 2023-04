Umstrittene Sparmaßnahme Stadt Saarbrücken will Kirchenkonzerte nicht mehr fördern – internes Protokoll zeigt, warum

Was nützt die beste Orgel, wenn auf ihr nicht konzertiert wird? Seit 60 Jahren läuft in der Saarbrücker evangelischen Gemeinde St. Johann die Reihe Orgelabend mit fünf bis sieben anspruchsvollen Konzerten pro Jahr, in den ersten Jahren noch in der Alten Kirche, dann in der Johanneskirche. Seit knapp 40 Jahren gibt es daneben die „HörZu“-Konzerte: An jedem ersten Samstag des Monats um 16.30 Uhr spielt ein Organist auf der Kleuker-Orgel in der Johanneskirche 30 Minuten lang Orgelmusik.