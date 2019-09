Stadtbleuchtung : Spots an Saarbrücker Schlosskirche kaputt

Alt-Saarbrücken Der Ludwigsplatz erstrahlt in frischen Glanz, während die Beleuchtung an der Schlosskirche schon seit Jahren vernachlässigt wird.

Bereits kurz vor der Wahl im Mai hat die scheidende Bürgermeisterin Charlotte Britz die neue Stengelanlage als wichtigen Teil des Städtebauprojekts „Barock trifft Moderne“ eingeweiht. Die Bauarbeiten gingen trotzdem noch weiter und sollen Ende des Monats endgültig beendet sein. Die Umgestaltung, für die Bund und Land insgesamt vier Millionen Euro an Fördermitteln bereitgestellt hatten, lohnte sich vor allem für das Saarbrücker Wahrzeichen: Die Ludwigskirche und ihre Umgebung erstrahlen nun in neuem Glanz.

Zunächst ist da die Fassade am Eingang zum Museum, die an einigen Stellen abbröckelt. Hinzu kommen einige Graffiti-Schmierereien an Strahlern, die die Kirche, wenn es dunkel wird, in Szene setzen sollen. Überhaupt wirke das Beleuchtungskonzept mit den grellen Strahlern rund um die Schlosskirche nicht zeitgemäß. Ein besonders schlechtes Bild geben aber demolierte Leuchten ab, die nach Beobachtungen unseres Leser-Reporters nun schon mehrere Jahre dort herumliegen, ohne dass sich jemand dafür verantwortlich fühlt.