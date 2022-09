Vor dem Staatstheater zu Gast : Der Cirque Bouffon feiert eine berührende Premiere

Saarbrücken Mit seinem neuen Programm „Solvo“ gastiert der Zirkus seit Samstag vor dem Saarländischen Staatstheater.

Der erste Eindruck gibt Rätsel auf. In der Mitte des hell ausgeleuchteten Chapiteaus thront der Clown Goos Meuwsen. Seelenruhig und betont konzentriert in die Lektüre einer Tageszeitung vertieft. Um ihn herum ein riesiger Haufen aus zerknüllten, womöglich ausgelesenem Zeitungspapier. Nachdem die Besucher im voll besetzten Zelt Platz genommen haben, dreht Zirkus-Gründer und Direktor Fréderic Zipperlin eine begrüßende Runde.

Während das Licht langsam erlischt, erwacht der nun in blaues Licht getauchte Papierberg zaghaft. Dann bewegen sich die Blätter wie von Geisterhand, was den verdutzten Clown zunächst nur irritiert, doch spätestens beim Anblick der im Papiermeer sichtbar werdenden Hai­flossen in helle Aufregung versetzt. Doch nicht genug damit. Erst erhebt sich eine menschgroße Zeitungspuppe, dann folgt die überraschende Auferstehung der weiteren Darsteller, die sich unter den Papieren versteckt hatten – womit das Ensemble komplett wäre. Fast komplett, denn schier unbemerkt haben sich die vier Musiker in den Seitengängen postiert.

Das deutsch-amerikanische Luftakrobatik-Duo (Emma Laule und Lindsay Culbert-Olds) schraubt sich wahnsinnig schnell und geschmeidig am Seil in schwindelerregende Höhe, so dass manchem Besucher schier der Atem stockt. Ganz anders hingegen die beiden Krawallschwestern im Tutu. Laut kreischend und mit allen Mitteln kämpfend (Ohrfeigen, Tritte, Kopfnüsse) treiben die beiden Diven Suzanne Da Cruz und Darya in ihrer Ballettparodie hoch am Trapez dem Publikum die Tränen in die Augen. Im Vergleich dazu nehmen sich die Auftritte der beiden Neuzugänge geradezu ernsthaft und kontemplativ aus. Der groß gewachsene Russe Evgeny Pimonenko – als Pantomime geschminkt – jongliert fingerfertig weiße Stoffringe freistehend auf der Leiter. Sein Landsmann, der Hand-auf-Hand-Akrobat Anton Belyakov, überzeugt mit eleganter Körperspannung, die ihn dazu befähigt, auf einem Arm mehrere Sekunden auszuharren.