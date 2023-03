Bürger starten Online-Petition wegen „Pavillon“ Drogen und Gewalt in der Johannisstraße: Erste Anwohnerin zieht frustriert weg

Dagmar Schwan hat genug. Sie zieht jetzt Konsequenzen und zieht weg aus der Johannisstraße. Seit fünf Jahren wohnt sie dort. „Ich liebe meine Wohnung, ich lebe gerne mitten in der Stadt“ sagt sie, „aber irgendwie hab‘ ich was gegen anhaltende Drogenkriminalität vor meiner Haustür.“ Es sei immer schlimmer geworden in jüngster Zeit. Vor fünf, sechs Wochen, so erzählt es die 43-Jährige, habe sie dann schweren Herzens angefangen, nach einer neuen Wohnung in Saarbrücken zu suchen. Sie hat eine gefunden. „Meine neue Wohnung ist teurer, auch der Umzug kostet Geld. Aber es geht nicht mehr.“ Schwans neue Wohnung liegt auf der anderen Saar-Seite, weit weg von der Johannisstraße und dem Pavillon.