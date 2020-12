Kostenpflichtiger Inhalt: Bildungspolitik im Regionalverband Saarbrücken : Der Regionalverband prämierte 133 Schulprojekte

Foto: BeckerBredel

Regionalverband Der Regionalverband (RV) Saarbrücken prämierte in diesem Jahr 133 Schulprojekte – mit insgesamt 20 000 Euro. 149 Projekte von 28 Schulen wurden eingereicht. Anders als in den Jahren davor gab es in diesem Jahr keine zentrale Feier im Saarbrücker Schloss.