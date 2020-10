Seit 29 Jahren verschwunden : Polizei weitet Suche nach der Leiche des Vermissten Peter Gregorius aus

Wadgassen/Saarbrücken Nachdem in den vergangenen Monaten eine großangelegte Aktion in einem Waldgebiet an der Autobahn 8 bei Wadgassen ergebnislos blieb, weitet die Polizei die Suche nach den sterblichen Überresten von Peter Gregorius aus.

Der Mann ist seit 29 Jahren spurlos verschwunden. Die Ermittler gehen nach jüngsten Hinweisen davon aus, dass der damals 27-Jährige aus derm Völklinger Stadtteil Wehrden von Bekannten aus dem damaligen Rockermilieu umgebracht und seine Leiche in diesem Wald vergraben worden sein soll.

Ein der zuletzt mit Spezialgerät und Spürhunden abgesuchten Fläche benachbartes Gebiet von rund 4500 Quadratmeter wird derzeit von Bereitschaftspolizisten zumindest teilweise gerodet, von Hecken und Gebüsch frei gemacht. Anschließend soll, so Polizeisprecherin Johanna Gräve, auch diese Fläche mit Spezialgerät untersucht werden. Erst danach kommen voraussichtlich wieder Leichensuchhunde zum Einsatz.