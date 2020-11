Entscheidung im Dezember : Endspurt für „Miss Germany“

Kandidatinnen mit Vorbildfunktion: Nancy Gratz (li.) leitet eine Supermarkt-Filiale und studiert BWL im Abendkurs, Robin Jessica Sanzo (re.) hat einen Master in Präventions- und Gesundheitsmanagement und ist freier Mentalcoach. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken/Saarlouis Nancy Gratz aus Differten und Robin Jessica Sanzo aus Saarbrücken kandidieren als „Miss Germany“. Ob eine von ihnen den Titel ins Saarland holt, entscheidet sich bald.

Die Wahl der Miss Saarland findet im Internet statt. Die Zeiten, als junge Frauen im Badeanzug in Diskotheken oder Einkaufszentren auf den Laufsteg mussten, hat der „Miss Germany“-Veranstalter schon vor Corona als nicht mehr zeitgemäß bewertet, und die Misswahlen 2020 bereits online stattfinden lassen. Aktuell läuft die Ausscheidung für 2021, an der sich eine Reihe junger Saarländerinnen beteiligten. Inzwischen hat die Endrunde begonnen, zwei Frauen sind noch dabei: die 22-jährige Nancy Gratz aus Differten und die 30-jährige Robin Jessica Sanzo aus Saarbrücken. Beide werden Anfang Dezember nach Hamburg reisen, wo die endgültige Entscheidung fallen könnte. Ganz genau wissen das die Bewerberinnen nicht, denn der Veranstalter hat sich noch nicht festgelegt.

Bis Januar aber wird es eine der beiden geschafft haben und das Saarland bei der Wahl zur „Miss Germany“ im Europapark in Rust vertreten. Dabei hat die Saarbrückerin bereits Erfahrung, sie war 2011 schon einmal Miss Saarland. „Es waren tolle Wochen, ich habe mich weiterentwickelt, aber insgesamt war es auch sehr oberflächlich“, sagt sie heute – fast zehn Jahre später. Dass sie mit 30 Jahren nochmal teilnimmt, sei dem neuen Modus geschuldet. Im Online-Voting sei man von den Äußerlichkeiten deutlich abgerückt, eine Miss brauche heute eine Persönlichkeit. „Blond und blauäugig, das war mal“, sagt Sanzo. Die Ernährungsberaterin hat inzwischen ihren Master in Präventions- und Gesundheitsmanagement an der gleichnamigen Hochschule in Saarbrücken gemacht und ist heute in einem Partnerunternehmen dieser Hochschule, der BSA Akademie, in der Personalabteilung angestellt. Parallel arbeitet sie als selbstständiger Mentalcoach – sie hat einen Onlinekurs zur „Selbstliebe“ entwickelt und will Lebenshilfe und Unterstützung bieten.

Nancy Gratz hat ähnliche Pläne, auch sie will Vorbild sein. Die 22-jährige ist Einzelhandelskauffrau mit Filialverantwortung bei Aldi Süd und managt den Aldi-Markt in Saarwellingen. Dort trifft man sie auch mal an der Kasse. Meist ist sie aber im Hintergrund tätig und sorgt dafür, dass der Laden läuft. Parallel studiert sie im Abendkurs Betriebswirtschaftslehre an der Saar-Uni und steht kurz vor dem Bachelor-Abschluss. „Mitte 2021 werde ich den Abschluss haben und habe mich schon beworben. Ich weiß noch nicht, wo die Reise hingeht und ob ich im Saarland bleibe. Das werden wir sehen“, sagt sie und berichtet, dass auch sie anderen jungen Menschen Lebenshilfe bieten möchte.

Deshalb schreibe sie ein Buch über Beziehungen in von Alkoholismus betroffenen Familien. Ein Thema, dass sie im eigenen Umfeld erlebt habe und über das sie öffentlich sprechen wolle. „Aus Erfahrung kenne ich das Gefühl des Schweigens, keine Luft zu bekommen, weil man nicht verstanden beziehungsweise gehört wird. Sich zu weigern, verrückte Dinge auszutesten, aus Angst davor, was wohl jemand sagen könnte“, schreibt sie in ihrem Vorstellungstext zum Voting. Was sie dort nur angerissen hat, soll in dem Buch tiefgehend erörtert werden. Daher habe sie auch eine Bewerbung beim Jugendamt abgegeben. „Ich bin zwar keine Superheldin, aber ich möchte den Menschen Mut zusprechen“, sagt sie und sucht hierzu Gelegenheit und einen passenden Job.

Robin Jessica Sanzo wurde 2010 zur Miss Saarland 2011 gewŠhlt, das ist zehn Jahre her. Jetzt tritt die 30jŠhrige aus GŸdingen nochmal zur Wahl der Miss Germany an. Foto: BeckerBredel Foto: BeckerBredel