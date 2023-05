Mega-Suche in Saarbrücken Vermisste Hündin Elda lebt – „Wir sind wahnsinnig glücklich“

Vier junge Frauen sitzen auf einer Couch. In ihrer Mitte der Hund, den sie so lange vermisst und wie verrückt gesucht haben. Es ist das Bild eines unverhofften Wiedersehens, eines kaum für möglich gehaltenen Happy Ends. „ELDA is back!!!!!!!“, Elda ist zurück, steht oben auf dem Foto, mit sieben Ausrufezeichen. So verkünden die Frauen auf Instagram den glücklichen Ausgang einer der vermutlich größten Hunde-Suchaktionen der Saarbrücker Stadtgeschichte.