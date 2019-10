Trier Der Ton im Bistum Trier ist mittlerweile reichlich rau geworden. Die neue, gestern vorgestellte Umfrage zur umstrittenen Reform befeuert die Diskussion jetzt zusätzlich.

Als ehemaliger Vorsitzender der saarländischen Liberalen weiß der promovierte Jurist und Ex-Manager Harald Cronauer, wie man sich Gehör verschafft. Da haut man einen pointierten Satz heraus – und schon findet man sich in den Medien und damit der Öffentlichkeit wieder. Seit Harald Cronauer Sprecher der Initiative Kirchengemeinde vor Ort ist, sind die Bistumskritiker jedenfalls häufig zu hören. So oft, dass Triers Bischof Stephan Ackermann und seiner Entourage im Generalvikariat wohl so manches Mal die Zornesröte ins Gesicht gestiegen ist.