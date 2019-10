Saarbrücken Der St. Arnualer ist seit zwei Jahren in Rente. Aber dreimal im Monat arbeitet er immer noch in der Caritasklinik.

Wenn Hartmut Lorenz davon erzählt, wie er früher die Sauerstoffflaschen in den Operationssaal schleppte, wie er auf die Pupillenerweiterung der Patienten achten musste oder während der Operationen von Hand den Puls maß, dann ist das wie eine Reise in eine weit zurückliegende Zeit. Was ja stimmt. Denn Lorenz arbeitet seit 50 Jahren als Anästhesie-Pfleger im Caritasklinikum St. Theresia auf dem Rastpfuhl in Saarbrücken.