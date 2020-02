Fastnacht in Herrensohr : Kaltnaggischs Gardisten rauchten die Friedenspfeife

Fastnacht in Herrensohr

Herrensohr Fastnachter luden ihre Gäste zu mitreißenden Zeitreisen in den Wilden Westen und die Rock ’n’ Roll-Ära ein.

„Fast wie dahemm“ fühlten sich die Jungs der Band Green Fiess am Samstagabend, wie Sänger und Gitarrist David Becker sagte. Das Quintett aus Dudweiler hatte ja sozusagen ein Heimspiel bei der Kostümsitzung des Kaltnaggischer Gardistencorps (KGC). Mit ihrem druckvollen Deutschrock brachten sie das Vereinsheim des TuS Herrensohr regelrecht zum Kochen. Ob selbst komponierte Titel über Leben und Tod oder Stimmungsknaller wie „Rucki Zucki“ und „Humba Täterä“ – die Green Fiess hatten alles im Griff. Die Mariechen tanzten vor der Bühne. Und nicht nur sie.

Die Dreamboys des KGC hatten sich eine Choreografie für einen Indianer-Tanz einfallen lassen. Zwischen Titeln wie „Spirit of the Hawk“ und „Wo sind all die Indianer hin“ ließen sie die Friedenspfeife herumgehen oder taten, als hielten sie Ausschau. Die Dreamgirls wiederum legten eine „Grease“-Choreografie hin, die sie nach lauten „Zugabe“-Rufen gleich nochmal zeigten. Zu den populärsten Hits des Musicals-Klassikers wurden die Lederjacken geworfen und die Petticoats gewirbelt, dass die angedeuteten Rock ’n’ Roll-Tollen ganz schön ins Schleudern kamen. „Ich gehe davon aus, dass ihr euch amüsiert habt“, sagte sympathisch untertreibend die Sitzungsleiterin Irene Thiel-Gräber.