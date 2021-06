Neues Speziallabor im Winterbergkrankenhaus : Fachfrau macht Arznei in klinisch reiner Luft

Fachfrau macht Arznei in klinisch reiner Luft

Saarbrücken Bestimmte Medikamente dürfen nicht die geringsten Verunreinigungen aufweisen. Das klappt nur in Speziallaboren. Die SZ durfte eins besuchen.

Krebsmedikamente zur Chemotherapie sind Gefahrstoffe. Sie müssen für jeden Patienten individuell gemischt und verdünnt werden. Dabei dürfen die Mitarbeiter mit der konzentrierten Substanz nicht in Berührung kommen, da sie sich sonst schwer verletzen könnten. Und die fertige Mischung darf keinesfalls verunreinigt sein.

Das erfordert ein Arbeiten in hochsteriler und sicherer Umgebung. Das Klinikum Saarbrücken hat 1,8 Millionen Euro investiert, um einen neuen Standard zu erreichen. Am Donnerstag stellte es der SZ die sogenannten Reinsträume vor. Das sind abgeschlossene Labore mit mehreren Sicherheitsschleusen und hocheffizienten Filtern.

Eine Pharmazeutisch-Technische Assistentin mischte für den Fotografen harmlose Farbstoffe, um zu verdeutlichen, wie die Arbeit vonstatten geht. In zwei Wochen wird das anders sein. Dann sind dort Tausende sterile Zubereitungen zu fertigen.

Patienten in rund 2200 Krankenhausbetten versorgt die Apotheke des Klinikums Saarbrücken aktuell mit Medikamenten. Nicht nur in der Landeshauptstadt, sondern auch in drei Akutkrankenhäusern und drei Rehakliniken der Region. 1900 Präparate hält die Klinikapotheke auf dem Winterberg vor.