Kostenpflichtiger Inhalt: Gastronomie : Saarbrücken hilft Wirten nur wenig

Wie überall im Saarland gelten auch am St. Johanner Markt klare Regeln für die Gastronomie. Foto: BeckerBredel

Von Martin Rolshausen Stadtrat beschließt mehr Platzt für die Außenbestuhlung, Gebühren werden aber nur gestundet, nicht erlassen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Martin Rolshausen Stellvertretender Leiter der SZ-Regionalredaktion Mitte

Jan Willem Fluit dachte zuerst, dass es sich um einen Tippfehler handelt. „Die Verwaltung“ werde „ersucht zu prüfen, inwieweit die Landeshauptstadt für 2021 teilweise oder auch ganz auf die Erhebung der Gebühren zur Sondernutzung verzichtet, um die Gastronomie zu unterstützen“, heißt es in dem Antrag zur „Abmilderung der wirtschaftlichen Folgen der Covid19-Pandemie für Gaststätten und Schausteller“, den die Saarbrücker Stadtratsmehrheit von CDU, Grünen und FDP am Dienstagabend beschlossen hat. 2021? „Müsste da nicht 2020 stehen?“, fragte sich Fluit. Er ist Gastronom, betreibt mit seinem Unternehmen Finetime unter anderem die Gastronomie am Flughafen, im Staatstheater, in der Modernen Galerie und in der Alten Feuerwache am Landwehrplatz.

Über die Gebühren von 2021 zu reden, mache gerade „wenig Sinn“, sagt Fluit. Es gehe um die Gebühren, die jetzt vor allem für Außenbestuhlungsflächen bezahlt werden sollen. Die können gestundet werden, sagt Stadtsprecher Thomas Blug. Bezahlt werden müssen sie aber dann doch. Wie vom Stadtrat nun beauftragt, werde die Verwaltung, „in den kommenden Monaten ein Konzept für den künftigen Umgang mit den Gebühren entwickeln und dem Rat zur Entscheidung vorlegen“.

Dafür, dass er Stühle und Tische vor die Feuerwache stellen darf, zahle er 1700 Euro an die Stadt, sagt Fluit. Das sei schwierig, weil wochenlang gar kein Geschäft möglich war und es nun sehr, sehr langsam anlaufe. „Die Menschen sind zwar neugierig und kommen, haben aber wohl wieder Angst gekriegt“, sagt er. Um diese Angst zu nehmen, seien er und seine Kollegen sehr engagiert darin, die Sicherheitsregeln einzuhalten. Ein großer Teil der Kundschaft, die Franzosen nämlich, sei einfach noch nicht in die Stadt zurückgekehrt.

Dass nun mehr Platz für Außengastronomie freigegeben werden soll, sei hilfreich. So könne man die Sicherheitsabstände einhalten, ohne weniger Tische und Stühle aufzustellen. Das Ordnungsamt werde die Konzepte der Wirte dazu „wohlwollend prüfen“, verspricht Blug. Unter anderem müssen die Rettungswege freigehalten werden. Auch für die Fußgänger muss genügend Platz bleiben, damit sie die nötigen Hygieneabstände einhalten können. Die Bestuhlung kann sich nur dann vor benachbarte Anwesen ausdehnen, wenn die Betroffenen ihr Einverständnis dazu geben. Veranstaltungen wie beispielsweise der Wochen- und Bauernmarkt auf dem St. Johanner Markt müssen ebenfalls berücksichtigt werden.

Gute Sache, findet auch Jochen Gräser vom St. J am St. Johanner Markt. Jede Erleichterung bringe die Wirte weiter. Er sieht aber noch deutlich mehr Möglichkeiten. Dass um 22 Uhr zugesperrt werden mus, sei zum Beispiel „weltfremd, zumindest in der Stadt“. Seine Beobachtung: „Wenn wir absperren, aufräumen und desinfizieren, sitzen unsere Gäste zu Hunderten auf der Mauer am Staden und trinken Bier, das sie sich in der Stadt irgendwo gekauft haben.“ Das sei vermutlich nicht der Sinn der frühen Sperrstunde. Gräser: „Es hat niemand darüber nachgedacht, dass die Leute sich nicht einfach heimschicken lassen.“

Auch dass der Stadtrat beschlossen hat, zu prüfen, „wo im Straßenraum und an ausgewählten Grünflächen unabhängig von Jahrmärkten und Kirmessen für Schaustellerbetriebe und Popup-Gastronomie geeignete Flächen ausgewiesen werden können“, sei merkwürdig. Die Saarbrücker Gastronomie kämpfe um jeden Gast, und nun sollen Schaustellerbetriebe aus anderen saarländischen Kommunen auch noch in dieses Geschäft einsteigen. Diese Idee sei „unmöglich“.

Auch die SPD ist unzufrieden mit dem, was CDU, Grüne und FDP beschlossen haben. „Die Entscheidung am Dienstag im Stadtrat, bloß einen Aufschub für die Zahlung der Sondernutzungsgebühren zu gewähren, reicht nicht aus“, sagt der SPD-Stadtverordnete Sascha Haas. Die SPD fordert, die Gebühren wie in anderen Kommunen zu erlassen, statt zu stunden.

Der Gastronom Jan Willem Fluit Foto: Oliver Dietze Foto: Oliver Dietze

Jochen Gräser vom St. J. Foto: BeckerBredel

Jürgen Petry vom Gasthaus Zahm. Foto: BeckerBredel

Der SPD-Stadtverordnete Sascha Haas. Foto: BeckerBredel