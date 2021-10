„Wir machen für uns Musik – aber so richtig“ : Open-Air-Party in der Saarbrücker Innenstadt: DJ beschallt am Samstag die Bahnhofstraße

Knut Kallenberg lässt es am Samstag krachen. Er startet die etwas andere und private Dach­terrassen-Party in Saarbrücken. Foto: Heiko Lehmann

Saarbrücken Am Samstag will Knut Kallenberg von der Dachterrasse eines Freundes in der Bahnhofstraße aus bei den Saarbrückern für Party-Stimmung sorgen. Wir haben nachgefragt, wann die Feier stattfinden wird und wie der Hobby-DJ auf die Idee kam.

Knut Kallenberg alias DJ Crazy K macht am Samstagabend auf der Dachterrasse bei einem Freund in Saarbrücken eine Party und „feiert das Leben“. „Das ist keine Party mit Gästen und schon gar kein öffentlicher Auftritt. Wir sind drei Leute auf der Terrasse und machen für uns Musik – aber so richtig“, sagt Knut Kallenberg. Die Dachterrasse ist direkt gegenüber dem Restaurant Vapiano in der Bahnhofstraße. DJ Crazy K baut zwei jeweils zwei Meter hohe Lautsprecher-Säulen mit je 18 Boxen auf. Dazu kommt eine Lichtanlage und eine Nebelmaschine. Das komplette Musikequipment des 49-Jährigen besteht nur aus Profigeräten. Von 20 bis 22 Uhr steigt die Party, wobei die Musik sicher nicht nur auf der Dachterrasse zu hören sein wird.

Knut Kallenberg hat sich nach allen Seiten abgesichert, was er wie machen darf, damit er immer im rechtlichen Rahmen bleibt. Er hat einfach Lust, wieder Musik zu machen. Die Party ist aber vielleicht auch eine Trotzreaktion. Anfang des vergangenen Jahres hatte er seinen letzten richtigen Auftritt. Seither sucht er vergebens Unterstützer. „Die Corona-Zeiten sind schwierig, das wissen wir. Ich habe viele gute Ideen, aber von offizieller Seite wird alles abgelehnt. Die Leute hören sich noch nicht mal die Ideen an“, sagt er. Es reiche ihm jetzt, und er mache es alleine. „Hier ist jemand, der kann was, und der kann das auch beweisen“, sagt DJ Crazy K.

Den Beweis hat Knut Kallenberg längst erbracht. Er hat eine ähnliche Aktion wie am Samstag schon an der Saarschleife gemacht. Er hat sich auch schon zwei Velotaxis gemietet und ist mit seiner Musik durch die Stadt gefahren. Das Verrückte ist, Knut Kallenberg nimmt für seine Auftritte kein Geld. Es ist reines Hobby. „Na ja, Hobby würde ich das nicht mehr nennen. Leidenschaft oder Passion trifft es eher. Wenn ich nachts wach werde, weil ich eine Idee für einen neuen Mix habe, setze ich mich an den PC und lege los“, sag er.

Angefangen hat alles vor vier Jahren bei der Hochzeit eines Freundes. Als Knut und seiner Frau Elizabeth kein passendes Geschenk einfiel, entschloss sich der damals 45-Jährige, Musik auf der Hochzeit zu machen. Die Aufträge wurden mehr, und DJ Crazy K fand sein neues Hobby so cool, dass er sich nach und nach eine immer professionellere Anlage zulegte. „Etwa zehn verschiedene Auftritte pro Jahr waren das vor Corona schon. Und seit fast zwei Jahren fehlt mir das schon sehr“, sagt der DJ, der von Beruf Gärtner ist.