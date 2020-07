Kostenpflichtiger Inhalt: Saarbrücker Polizei sucht Zeugen : Gewalttätige Diebe im Bürgerpark

Foto: dpa/Friso Gentsch

Saarbrücken Bestohlen und verprügelt wurden eine 18-Jährige und ihr 19-Jähriger Bruder aus Saarbrücken am Montag, 20. Juli, 21.30 Uhr, im Bürgerpark. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Geschwister hatten ihre Rucksäcke am Parkhaus unter der Westspange abgelegt und fuhren Skateboard.